Confissão de Maicol pode reduzir sua pena no caso Vitória Regina

Confissão pode fazer Maicol ter redução de até um terço da pena

Maicol Salles, único suspeito preso pelo assassinato de Vitória Regina, confessou o crime em um depoimento que pode reduzir significativamente sua pena. Ele alegou ter agido sozinho, sem premeditação, afirmando que foi ameaçado pela vítima.

A perícia revelou que Vitória não sofreu abuso sexual nem foi drogada. No entanto, seu corpo foi encontrado sem roupas e com o cabelo raspado. Michael relatou uma discussão no carro antes de atingir a jovem com uma faca. Em seguida, ele enterrou o corpo em uma cova rasa.

A polícia encontrou fotos de outras jovens no celular de Maicol, sugerindo monitoramento prévio de Vitória. Embora ele alegue um encontro casual com a vítima, as imagens indicam conhecimento prévio de sua localização.

Se as declarações de Maicol forem verdadeiras, ele pode evitar qualificadoras como motivo torpe e premeditação, potencialmente reduzindo sua pena em até um terço. A ocultação de provas pode agravar sua situação.

A justiça avaliará se a confissão é uma estratégia de defesa ou um relato verídico para determinar a sentença final.

