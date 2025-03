Contrabando de ovos ultrapassa tráfico de drogas na fronteira México-EUA A escassez do produto é causada devido a um surto de gripe aviária que forçou o abate de milhões de aves em território americano Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/03/2025 - 16h37 (Atualizado em 24/03/2025 - 16h37 ) twitter

Contrabando de ovos supera o de drogas na fronteira do México com os Estados Unidos

O aumento do preço dos ovos nos Estados Unidos levou a um crescimento no contrabando do produto na fronteira com o México. Este fenômeno agora supera até mesmo o tráfico de drogas. As autoridades intensificaram as apreensões na rota entre Tijuana e San Diego, registrando um aumento de 158% em comparação ao ano anterior.

A escassez de ovos é causada devido a um surto de gripe aviária que forçou o abate de milhões de aves nos EUA. Com a oferta reduzida, os preços dispararam, tornando os ovos um alvo valioso para criminosos. Em Seattle, houve um roubo significativo de mais de 500 ovos em um restaurante.

Além dos furtos, mercados enfrentam dificuldades para manter estoques suficientes. Em Miami, prateleiras estão vazias e alguns estabelecimentos limitam a quantidade de ovos que cada cliente pode adquirir. Os preços variam significativamente, com meia dúzia custando quase 5 dólares e uma dúzia chegando a custar até 7,79 dólares.

Para enfrentar a crise, o Departamento de Agricultura dos EUA anunciou um investimento de até 1 bilhão de dólares focado na biossegurança das granjas. As penalidades para quem tenta contrabandear ovos incluem multas pesadas e possíveis penas de prisão.

