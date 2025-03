Corinthians bate Palmeiras e fica a um empate do título paulista Balanço Geral|Do R7 17/03/2025 - 11h12 (Atualizado em 17/03/2025 - 12h03 ) twitter

O Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0 na primeira partida da final do Campeonato Paulista e está a um empate do título. O gol foi marcado por Yuri Alberto no segundo tempo, após assistência de Memphis Depay. O jogo, realizado no Allianz Parque, foi equilibrado, com oportunidades para ambos os times.

