Corpo de idosa encontrado durante buscas por Vitória pode ter ligação com o caso da adolescente Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 10/03/2025 - 16h46 (Atualizado em 11/03/2025 - 16h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Balanço Geral acompanhou todas as investigações que envolvem o caso da adolescente Vitória Regina de Souza, de 17 anos. No começo das buscas, o corpo de uma mulher foi encontrado em uma cachoeira entre Cajamar e Jundiaí, no interior de São Paulo. Ela foi identificada como Edna Oliveira Silva, de 65 anos. A polícia tenta esclarecer a morte dela, mas durante as investigações, foi descoberto que Edna já trabalhou com um parente de um dos suspeitos de matar Vitória. Entenda na reportagem!

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa