Corpo de miss desaparecida é encontrado em mata no Paraná

Corpo de miss desaparecida é encontrado com marcas de violência em região de mata no Paraná

O corpo de Raissa Suellen, uma jovem miss de 23 anos, foi encontrado em uma área de mata em Araucária, região metropolitana de Curitiba. Marcelo Alves confessou o crime à polícia e levou as autoridades até o local onde deixou o corpo envolto em uma lona azul dentro de uma cova rasa.

Marcelo atraiu Raissa sob o pretexto de uma oferta de emprego em São Paulo. No entanto, a intenção era declarar seu amor por ela. Após a jovem rejeitar suas investidas, ele usou um lacre plástico para enforcá-la. Ambos se conheciam desde a infância na Bahia.

O suspeito possui treinamento em artes marciais e contou com a ajuda do filho para ocultar o corpo. As autoridades já solicitaram a prisão preventiva dos dois. A família de Raissa está se deslocando da Bahia para Curitiba para acompanhar os procedimentos legais.

Assista ao vídeo - Corpo de miss desaparecida é encontrado com marcas de violência em região de mata no Paraná

