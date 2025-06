Polícia suspeita que pai seja responsável pelo assassinato de três crianças nos EUA

A polícia suspeita que Travis Decker, de 32 anos, o pai de três crianças, seja o responsável pelo assassinato delas, nos Estados Unidos. As irmãs Olivia Decker, de 5 anos, Evelyn Decker, de 8 anos, e Paityn Decker, de 9 anos, foram encontradas mortas com as mãos amarradas e com sacos plásticos na cabeça. Os laudos constataram que a causa das mortes foi asfixia. Travis e a mãe das crianças se separaram há dois anos e ele tinha o direito, pela Justiça, de visitar as filhas periodicamente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!