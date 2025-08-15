Crimes de roubo de alianças se tornam comuns na Grande São Paulo
Mais de mil peças foram roubadas nos primeiros meses do ano
Na Grande São Paulo, o roubo de alianças de ouro tem se tornado cada vez mais frequente. Nos primeiros três meses do ano, mais de 1.300 peças foram subtraídas. Em Osasco, um criminoso armado invadiu uma oficina mecânica e levou apenas alianças e correntes de ouro, ignorando outros objetos de valor.
No bairro do Ipiranga, assaltantes seguem um padrão ao utilizar motos vermelhas e capacetes idênticos para realizar os crimes. Em um caso extremo, um ladrão mordeu o dedo de uma vítima para retirar sua aliança.
Esses roubos ocorrem em várias regiões da cidade, sem restrições a bairros específicos. A facilidade na venda de ouro sem certificação em joalherias contribui para essa prática criminosa. Com o grama do ouro valendo cerca de R$600, as alianças se tornaram alvos valiosos para ladrões.
A população vive entre o medo e a incerteza sobre usar ou guardar suas alianças para evitar serem vítimas desses crimes.
