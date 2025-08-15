Crimes de roubo de alianças se tornam comuns na Grande São Paulo Mais de mil peças foram roubadas nos primeiros meses do ano Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/08/2025 - 15h30 (Atualizado em 15/08/2025 - 15h30 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Roubo de alianças de ouro se torna comum na Grande São Paulo, com mais de 1.300 peças roubadas nos primeiros meses do ano.

Criminosos em Osasco invadiram uma oficina mecânica apenas para levar alianças e correntes de ouro.

Assaltantes utilizam motos vermelhas e padrões para realizar os crimes e, em alguns casos, chegam a agredir as vítimas.

Facilidade na venda de ouro sem certificação em joalherias aumenta os roubos, levando a população a temer usar ou guardar alianças.

Na Grande São Paulo, o roubo de alianças de ouro tem se tornado cada vez mais frequente. Nos primeiros três meses do ano, mais de 1.300 peças foram subtraídas. Em Osasco, um criminoso armado invadiu uma oficina mecânica e levou apenas alianças e correntes de ouro, ignorando outros objetos de valor.

No bairro do Ipiranga, assaltantes seguem um padrão ao utilizar motos vermelhas e capacetes idênticos para realizar os crimes. Em um caso extremo, um ladrão mordeu o dedo de uma vítima para retirar sua aliança.

Esses roubos ocorrem em várias regiões da cidade, sem restrições a bairros específicos. A facilidade na venda de ouro sem certificação em joalherias contribui para essa prática criminosa. Com o grama do ouro valendo cerca de R$600, as alianças se tornaram alvos valiosos para ladrões.

A população vive entre o medo e a incerteza sobre usar ou guardar suas alianças para evitar serem vítimas desses crimes.

Qual é a situação atual do roubo de alianças na Grande São Paulo?

O roubo de alianças de ouro na Grande São Paulo tem se tornado cada vez mais frequente, com mais de 1.300 peças subtraídas nos primeiros três meses do ano.

Como os assaltantes estão agindo durante os roubos?

Os assaltantes têm utilizado motos vermelhas e capacetes idênticos para realizar os crimes, e em um caso extremo, um ladrão chegou a morder o dedo de uma vítima para retirar sua aliança.

Quais fatores têm contribuído para a prática dos roubos de alianças?

A facilidade na venda de ouro sem certificação em joalherias e o alto valor do grama do ouro, que está em torno de R$600, têm contribuído para que as alianças se tornem alvos valiosos para ladrões.

Como a população está reagindo a essa onda de crimes?

A população vive entre o medo e a incerteza sobre usar ou guardar suas alianças, temendo serem vítimas desses roubos.

