Criminoso rouba celular de passageiro de carro de aplicativo Vítima ficou ferida após ataque violento em São Paulo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artifical do R7 14/03/2025 - 15h16 (Atualizado em 14/03/2025 - 15h16 )

Bandido estoura vidro de carro e rouba celular de passageiro na Mooca, zona leste de São Paulo

Na avenida do Estado, no bairro da Mooca, em São Paulo, um criminoso quebrou o vidro traseiro de um carro por aplicativo para roubar o celular de um passageiro. O motorista tentou perseguir o suspeito sem sucesso. Durante o incidente, o passageiro sofreu ferimentos no pescoço devido aos estilhaços.

O ataque ocorreu enquanto a corrida era finalizada. O ladrão usou um marcador de pista para quebrar o vidro e pegar o celular da vítima. Após a ação rápida e violenta, o passageiro pediu para ser levado de volta para casa antes de buscar assistência médica.

Esse tipo de crime é comum na região, principalmente durante congestionamentos. Em São Paulo, foram registrados cerca de 500 furtos ou roubos de celulares por dia no ano passado.

Assista em vídeo - Bandido estoura vidro de carro e rouba celular de passageiro na Mooca, zona leste de São Paulo

