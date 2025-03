Criminosos arremessam drogas e celulares por cima de muro de 6 metros em presídio Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 07/03/2025 - 16h46 (Atualizado em 09/03/2025 - 01h00 ) twitter

Imagens de segurança flagraram o momento em que criminosos arremessaram sacolas com drogas e celulares por cima de um muro de seis metros no Complexo Penitenciário de Gericinó. Após a ação, os dois suspeitos conseguiram fugir. Agentes penitenciários de plantão localizaram o material, que foi encaminhado à Delegacia de Bangu. No total, foram apreendidos 11 quilos de maconha, 2 quilos de cocaína, além de bebidas alcoólicas e aparelhos celulares.

