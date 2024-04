Criminosos conseguem driblar sistema de segurança de presídio federal pela primeira vez

Balanço Geral |Do R7

Foi a primeira vez que o sistema de segurança máxima brasileiro registra fuga Foi a primeira vez que o sistema de segurança máxima brasileiro registra fuga (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral trouxe detalhes sobre a fuga de Deibson Cabral do Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, da mesma penitenciária onde Fernandinho Beira-Mar está preso, no Rio Grande do Norte.

Os dois criminosos cumpriam pena por crimes de assaltos, homicídios, latrocínios, organização criminosa e tráfico de drogas. A maioria dos crimes aconteceu na fronteira do Brasil com Bolívia.

Ainda não há informações sobre como os bandidos conseguiram escapar. Eles foram transferidos com outros 12 condenados, após realizarem uma rebelião no presídio. Forças de segurança da região estão realizando patrulhamentos para localizá-los.

Foi a primeira vez, na história do país, que o sistema de segurança máxima brasileiro registrou fuga.

