Criminosos falham em roubo e atacam segunda vítima em São Paulo

Dupla de assaltantes é procurada após roubo no Capão Redondo

Dois assaltantes tentaram roubar uma motocicleta no bairro Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Inicialmente, não tiveram sucesso na primeira tentativa devido à sua inabilidade com a moto. Em seguida, abordaram outra vítima e conseguiram levar sua motocicleta.

Os ladrões se aproximaram a pé, surpreendendo o motociclista que se tornou a segunda vítima do crime. Durante o roubo, eles demonstraram dificuldade ao manusear a moto roubada, mas conseguiram fugir com ela. A polícia está em busca dos suspeitos, que continuam foragidos.

