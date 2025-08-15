Criminosos falham em roubo e atacam segunda vítima em São Paulo
Dupla de assaltantes é procurada após roubo no Capão Redondo
Dois assaltantes tentaram roubar uma motocicleta no bairro Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Inicialmente, não tiveram sucesso na primeira tentativa devido à sua inabilidade com a moto. Em seguida, abordaram outra vítima e conseguiram levar sua motocicleta.
Os ladrões se aproximaram a pé, surpreendendo o motociclista que se tornou a segunda vítima do crime. Durante o roubo, eles demonstraram dificuldade ao manusear a moto roubada, mas conseguiram fugir com ela. A polícia está em busca dos suspeitos, que continuam foragidos.
Veja também
Após seis anúncios de aumento de prazo para a entrega do veículo, a cliente só teve seu carro de volta depois de 40 dias
Balanço Geral playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!