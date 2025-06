Criminosos furtam três brechós de luxo em São Paulo no mesmo dia Dupla utilizou técnica para desativar alarmes e roubou bolsas de alto valor Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/06/2025 - 15h47 (Atualizado em 24/06/2025 - 15h47 ) twitter

Dupla de ladrões assalta três lojas de rede de brechós de luxo no mesmo dia

Três lojas de uma rede de brechós de luxo em São Paulo foram alvo de furto pela mesma dupla de criminosos em um único dia. Os suspeitos se passaram por clientes e usaram um dispositivo especial para desativar os alarmes, levando bolsas avaliadas entre R$ 8 mil e R$ 25 mil.

As lojas localizadas na Vila Clementino, Higienópolis e Perdizes foram as que sofreram os furtos. Os criminosos conseguiram esconder os itens de luxo sob suas roupas sem despertar suspeitas. Acredita-se que os ladrões monitoravam as redes sociais para identificar produtos recém-chegados e mais valiosos.

Câmeras de segurança capturaram flagrantes do comportamento suspeito dos criminosos, que agiram de forma coordenada para disfarçar suas ações. O proprietário de uma das lojas registrou um boletim de ocorrência e aguarda que a polícia identifique os responsáveis pelos furtos. As bolsas roubadas são geralmente revendidas através de páginas na internet, enquanto autoridades investigam se a dupla faz parte de uma quadrilha especializada nesse tipo de crime.

Assista ao vídeo - Dupla de ladrões assalta três lojas de rede de brechós de luxo no mesmo dia

