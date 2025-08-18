Criminosos intensificam roubos de ouro na zona sul de São Paulo Facilidade na venda de ouro roubado aumenta número de assaltos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 14h44 (Atualizado em 18/08/2025 - 14h44 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A "Gangue da Correntinha" intensifica roubos de itens de ouro na zona sul de São Paulo.

No primeiro semestre, mais de 3.500 roubos de alianças foram registrados, representando um aumento significativo.

Os ladrões atacam em locais movimentados; um recentre caso envolveu o roubo de uma corrente em plena conversa.

A falta de rastreamento do ouro dificulta a recuperação dos bens furtados e aumenta o medo da população em usar joias.

Na zona sul de São Paulo, a “Gangue da Correntinha” tem aumentado suas atividades criminosas ao roubar itens de ouro como correntinhas, anéis e alianças. A venda fácil desses objetos, que não podem ser rastreados, contribui para a escalada dos crimes. No primeiro semestre deste ano, foram registrados mais de 3.500 roubos de alianças no estado, um aumento significativo em comparação ao ano anterior.

Os ladrões atacam pedestres em locais movimentados. Em um caso recente, um assaltante em bicicleta roubou uma corrente enquanto a vítima conversava com outra pessoa. A Rua do Ouro no centro da cidade é um ponto conhecido por transações informais de ouro onde não se exige comprovação da origem do metal.

Casos violentos também ocorrem em Osasco, onde um idoso foi morto durante um assalto. A polícia prendeu um suspeito e continua investigando o caso como latrocínio. Especialistas explicam que o ouro não possui meios de rastreamento como outros bens, dificultando sua recuperação. Essa situação leva a população a reconsiderar o uso diário de joias para evitar se tornarem alvos.

