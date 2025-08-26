Criminosos invadem mansão no Morumbi e trocam tiros com a polícia Roubo de cofre leva a confronto armado na zona sul de São Paulo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/08/2025 - 12h48 (Atualizado em 26/08/2025 - 12h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Criminosos invadem mansão, roubam cofre e trocam tiros com a polícia na zona sul de São Paulo

Bandidos invadiram uma mansão no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo, roubando um cofre. Após o crime, eles fugiram em um carro de luxo para a Comunidade de Paraisópolis. Policiais militares avistaram os suspeitos armados e houve troca de tiros, resultando em um policial ferido.

O Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (GARRA) está apoiando as investigações conduzidas pela Polícia Civil. As autoridades continuam patrulhando a área enquanto buscam identificar os responsáveis pelo roubo e o conteúdo levado do cofre. O caso está sob responsabilidade do 34º Distrito Policial.

Assista ao vídeo - Criminosos invadem mansão, roubam cofre e trocam tiros com a polícia na zona sul de São Paulo

Veja também

‌



O incidente ocorreu por volta das 9h30 e ninguém foi atingido, já que o semáforo estava fechado no momento da queda

Balanço Geral playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Máquina de obra tomba e interdita rua no centro de São Paulo Marinha e FAB fazem buscas por lancha que desapareceu com três pessoas a bordo em Itanhaém (SP) Criminosos invadem mansão, roubam cofre e trocam tiros com a polícia na zona sul de São Paulo Modelo brasileiro é encontrado morto dentro de piscina em hotel na Grácia Influenciadora vai ao hospital após tirar fotos de biquíni na neve Adolescente desaparece depois de subir em moto de homem na Grande São Paulo Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta segunda (25) Motoboy de São Paulo transforma trânsito caótico em momentos de leveza através de vídeos na internet Empresária de 75 anos é acusada de mandar matar ex-genro nos Estados Unidos Médica perde mais de R$ 100 mil depois de cair em golpe da falsa astróloga Vendedor flagra clientes da Ceagesp furtando frutas e publica vídeo na internet Último episódio do Doc Investigação trata do chocante crime do médico que abusava de menores Brasileiro descobre que vizinho era espião profissional nos Estados Unidos Família percebe marcas em criança e descobre agressões pelas câmeras de segurança da escola Policial militar é atropelado e morto durante perseguição de moto em São Vicente (SP) Casos de briga em trânsito têm desfechos graves e muitas vezes letais; confira Mulher perdoa assassino da mãe, dá emprego a ele e é assassinada a golpes de faca Suspeitos de ameaçar influenciador Felca são presos em Recife (PE) Incêndio atinge galpão de recicláveis ao lado de escola na Mooca, zona leste de São Paulo Exclusivo: Matheus e Kauan falam com A Hora da Venenosa sobre novo projeto na praia

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!