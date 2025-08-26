Criminosos invadem mansão no Morumbi e trocam tiros com a polícia
Roubo de cofre leva a confronto armado na zona sul de São Paulo
Bandidos invadiram uma mansão no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo, roubando um cofre. Após o crime, eles fugiram em um carro de luxo para a Comunidade de Paraisópolis. Policiais militares avistaram os suspeitos armados e houve troca de tiros, resultando em um policial ferido.
O Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (GARRA) está apoiando as investigações conduzidas pela Polícia Civil. As autoridades continuam patrulhando a área enquanto buscam identificar os responsáveis pelo roubo e o conteúdo levado do cofre. O caso está sob responsabilidade do 34º Distrito Policial.
