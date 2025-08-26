Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Criminosos invadem mansão no Morumbi e trocam tiros com a polícia

Roubo de cofre leva a confronto armado na zona sul de São Paulo

Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Criminosos invadem mansão, roubam cofre e trocam tiros com a polícia na zona sul de São Paulo
Criminosos invadem mansão, roubam cofre e trocam tiros com a polícia na zona sul de São Paulo

Bandidos invadiram uma mansão no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo, roubando um cofre. Após o crime, eles fugiram em um carro de luxo para a Comunidade de Paraisópolis. Policiais militares avistaram os suspeitos armados e houve troca de tiros, resultando em um policial ferido.

O Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (GARRA) está apoiando as investigações conduzidas pela Polícia Civil. As autoridades continuam patrulhando a área enquanto buscam identificar os responsáveis pelo roubo e o conteúdo levado do cofre. O caso está sob responsabilidade do 34º Distrito Policial.

Assista ao vídeo - Criminosos invadem mansão, roubam cofre e trocam tiros com a polícia na zona sul de São Paulo

Veja também


O incidente ocorreu por volta das 9h30 e ninguém foi atingido, já que o semáforo estava fechado no momento da queda

Balanço Geral playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.