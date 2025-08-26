Logo R7.com
Criminosos realizam furtos em restaurantes na Grande SP

Balanço Geral

Nos dias 8, 15 e 24 de agosto, dois restaurantes na Grande São Paulo foram alvo de criminosos que realizaram furtos de carnes e bebidas de alto valor. Os responsáveis pelos estabelecimentos já registraram boletins de ocorrência e esperam que a divulgação das imagens dos crimes ajude a polícia na identificação e prisão dos envolvidos.

Os delitos foram capturados por câmeras de segurança, mostrando os invasores entrando nos locais e subtraindo cervejas, uísques e cortes de carne, resultando em prejuízos superiores a R$ 3.000. A expectativa é que essas imagens mobilizem as autoridades para solucionar os casos e deter os criminosos envolvidos nas ações. Os proprietários aguardam ações efetivas para que novos episódios sejam evitados, trazendo alívio para os comerciantes locais.

Assista ao vídeo - Criminosos invadem restaurantes na Grande SP e roubam carnes e bebidas de alto valor

