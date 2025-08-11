Criminosos são flagrados trocando motos furtadas em São Paulo Estratégia pode ter visado despistar autoridades policiais Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 19h40 (Atualizado em 11/08/2025 - 19h40 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Criminosos trocaram motocicletas furtadas na frente de um condomínio em São Paulo.

David Gomes, de 19 anos, encontrou outra moto no lugar da sua, que também era roubada.

A troca pode ter sido uma estratégia para despistar autoridades e evitar rastreamento.

Mais de 44 mil furtos de veículos foram registrados em SP no primeiro semestre, com foco na capital.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Criminosos em São Paulo realizaram uma troca inusitada de motocicletas furtadas na frente de um condomínio. Davi Gomes, de 19 anos, que trabalhava como ajudante de pintor, deixou sua moto estacionada na calçada e, ao retornar, encontrou outra no lugar. A moto deixada também havia sido roubada anteriormente.

A troca pode ter sido uma manobra para confundir as autoridades, especialmente se os ladrões desconfiaram que a motocicleta tivesse um dispositivo de rastreamento. Esta prática se tornou comum em casos onde os criminosos querem garantir que não estão sendo seguidos antes de dar um destino final ao veículo.

No primeiro semestre deste ano, foram registrados mais de 44 mil furtos de veículos no estado de São Paulo, com quase 20 mil ocorrendo na capital. A situação tem levado os motociclistas a ficarem mais vigilantes, adotando medidas adicionais de segurança para proteger seus veículos.

