Criminosos são flagrados trocando motos furtadas em São Paulo
Estratégia pode ter visado despistar autoridades policiais
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Criminosos em São Paulo realizaram uma troca inusitada de motocicletas furtadas na frente de um condomínio. Davi Gomes, de 19 anos, que trabalhava como ajudante de pintor, deixou sua moto estacionada na calçada e, ao retornar, encontrou outra no lugar. A moto deixada também havia sido roubada anteriormente.
A troca pode ter sido uma manobra para confundir as autoridades, especialmente se os ladrões desconfiaram que a motocicleta tivesse um dispositivo de rastreamento. Esta prática se tornou comum em casos onde os criminosos querem garantir que não estão sendo seguidos antes de dar um destino final ao veículo.
No primeiro semestre deste ano, foram registrados mais de 44 mil furtos de veículos no estado de São Paulo, com quase 20 mil ocorrendo na capital. A situação tem levado os motociclistas a ficarem mais vigilantes, adotando medidas adicionais de segurança para proteger seus veículos.
Veja também
Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos
Balanço Geral playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!