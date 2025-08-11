Logo R7.com
Criminosos usam falsas propostas para roubar equipamentos de fotógrafos em SP

Golpistas atraem profissionais para locais isolados sob pretexto de trabalho

  • Criminosos em São Paulo enganam fotógrafos com falsas propostas de trabalho.
  • As vítimas são atraídas para locais isolados e surpreendidas por assaltantes em motocicletas.
  • Casos relatam perdas de equipamentos avaliados em milhares de reais e tentativas de extorsão.
  • A polícia investiga e já identificou um dos suspeitos envolvidos nos golpes.

 

Em São Paulo, criminosos têm enganado fotógrafos com falsas propostas de trabalho para roubar seus equipamentos. Os golpistas se passam por colegas de profissão e oferecem trabalhos freelance, solicitando que as vítimas levem equipamentos específicos. No local combinado, os fotógrafos são surpreendidos por assaltantes em motocicletas.

Um caso relatado envolve um fotógrafo que perdeu cerca de R$ 6 mil em equipamentos. Outro caso ocorreu com uma mulher da Baixada Santista atraída para São Mateus. Além do roubo, os criminosos tentaram extorquir a vítima pedindo dinheiro para devolver os itens.

Os golpistas utilizam anúncios na internet e redes sociais para atrair suas vítimas, criando perfis falsos e histórias convincentes. As vítimas acabam fornecendo informações pessoais e concordando em encontrar os supostos contratantes em locais isolados. A polícia está investigando os casos e já identificou um dos suspeitos.

