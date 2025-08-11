Criminosos usam falsas propostas para roubar equipamentos de fotógrafos em SP
Golpistas atraem profissionais para locais isolados sob pretexto de trabalho
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Em São Paulo, criminosos têm enganado fotógrafos com falsas propostas de trabalho para roubar seus equipamentos. Os golpistas se passam por colegas de profissão e oferecem trabalhos freelance, solicitando que as vítimas levem equipamentos específicos. No local combinado, os fotógrafos são surpreendidos por assaltantes em motocicletas.
Um caso relatado envolve um fotógrafo que perdeu cerca de R$ 6 mil em equipamentos. Outro caso ocorreu com uma mulher da Baixada Santista atraída para São Mateus. Além do roubo, os criminosos tentaram extorquir a vítima pedindo dinheiro para devolver os itens.
Os golpistas utilizam anúncios na internet e redes sociais para atrair suas vítimas, criando perfis falsos e histórias convincentes. As vítimas acabam fornecendo informações pessoais e concordando em encontrar os supostos contratantes em locais isolados. A polícia está investigando os casos e já identificou um dos suspeitos.
Veja também
Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos
Balanço Geral playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!