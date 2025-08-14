Criminosos usam tecnologia para invadir condomínios em São Paulo
Moradores reforçam segurança com sistemas avançados para combater invasões
Em São Paulo, criminosos estão utilizando tecnologia para invadir condomínios de luxo, clonando controles remotos das garagens. Nos últimos dias, a polícia prendeu 28 suspeitos em operações na região. Em resposta à crescente ameaça, moradores estão investindo em segurança moderna.
Em Osasco, três criminosos usaram um controle remoto clonado para acessar um condomínio. A ação foi frustrada pela rápida resposta dos porteiros e da polícia, resultando na prisão de um suspeito com histórico criminal. Recentemente, quadrilhas roubaram joias avaliadas em milhões em prédios luxuosos.
Condomínios estão implementando tecnologia avançada, como câmeras com inteligência artificial e reconhecimento facial integradas ao Smart Sampa. Especialistas enfatizam a importância da tecnologia combinada com treinamento adequado e conscientização dos moradores.
Dados oficiais indicam uma leve redução nos casos de roubos a condomínios no estado este ano. No entanto, quadrilhas continuam a inovar em suas táticas. Investimentos contínuos em segurança são essenciais para proteger os residentes e criar dificuldades para criminosos.
