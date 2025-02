Cuidadora agride e quebra braço de menina de 10 anos com deficiência Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 27/02/2025 - 17h47 (Atualizado em 28/02/2025 - 12h13 ) twitter

Uma cuidadora está sendo investigada sob suspeita de agredir e quebrar o braço de uma menina de 10 anos com deficiência. As suspeitas de maus-tratos começaram após médicos identificarem hematomas e assaduras na criança. Diante disso, a mãe da menina instalou câmeras de segurança em casa, mas a agressora continuou com os abusos. A suspeita pediu demissão depois de quebrar o braço da criança e, desde então, não foi mais vista.

