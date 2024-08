Datena defende uso de câmeras corporais e prioriza segurança pública em sabatina da RECORD Jornalista abriu o ciclo de entrevistas com candidatos à prefeitura de São Paulo, no Balanço Geral SP Balanço Geral|Do R7 13/08/2024 - 21h21 (Atualizado em 13/08/2024 - 21h21 ) ‌



Candidato do PSDB à prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena, abriu o ciclo de sabatinas da RECORD Edu Moraes/RECORD

Nesta terça-feira (13), o candidato do PSDB à prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena, abriu o ciclo de sabatinas da RECORD, realizado durante o Balanço Geral SP.

Na entrevista, conduzida pelo apresentador Reinaldo Gottino, o candidato ressaltou que “o primeiro ato é exatamente a segurança pública”. “Acho que as pessoas não podem mais ser roubadas”, completou o jornalista, que destacou o roubo de celulares.

Sobre esse tema, Datena defendeu armar com fuzis a Guarda Civil Metropolitana (GCM) e disse ser favorável ao uso das câmeras corporais. “Essas câmeras mais têm ajudado à polícia a mostrar que ela está agindo dentro da lei do que o contrário”.

O candidato também abordou o tema educação: “Eu pretendo aumentar o número de escolas de período integral. Mas a escola, acima de tudo, tem que ter professor satisfeito e feliz com o que está ganhando”.

O mercado de trabalho também entrou na pauta da sabatina. “Minha proposta é trocar imposto por geração de emprego”, afirmou Datena.

Ciclo de Sabatinas

A RECORD iniciou nesta terça-feira (13) um de seus mais tradicionais eventos que compõem a cobertura do período eleitoral: as sabatinas com candidatos à prefeitura de São Paulo.

A emissora exibe o ciclo de entrevistas, conduzido pelo apresentador Reinaldo Gottino, ao vivo, durante o Balanço Geral SP. No ar a partir das 12h30, cada encontro terá duração de 30 minutos.

Depois do candidato José Luiz Datena (PSDB), que abriu as sabatinas, na quinta-feira (15), é a vez de Tabata Amaral (PSB) participar do programa. Na sexta-feira (16), Marina Helena (Novo) apresenta suas propostas para a cidade.

Na próxima semana, na terça-feira (20), Guilherme Boulos (PSOL) é o entrevistado do dia. Ricardo Nunes (MDB), é o convidado da atração na quinta-feira (22), e Pablo Marçal (PRTB) encerra a rodada de sabatinas na sexta-feira (23).

Confira o cronograma das sabatinas, realizadas a partir das 12h30, durante o Balanço Geral SP:

Dia 13/08, terça-feira, José Luiz Datena (PSDB)

Dia 15/08, quinta-feira, Tabata Amaral (PSB)

Dia 16/08, sexta-feira, Marina Helena (Novo)Dia 20/08, terça-feira, Guilherme Boulos (PSOL)

Dia 22/08, quinta-feira, Ricardo Nunes (MDB)

Dia 23/08, sexta-feira, Pablo Marçal (PRTB)

As sabatinas também serão exibidas, simultaneamente, no R7.com, no PlayPlus e no canal da RECORD no YouTube.

Confira a íntegra na entrevista no R7.com: Entrevista José Luiz Datena. A sabatina também está disponível no PlayPlus.