De Simone Mendes a Seu Jorge: oficina especializada em Fusca atende famosos apaixonados pelo carro Produzido e vendido no Brasil desde a década de 1950, o veículo conta com uma legião de fãs; veja como funciona o empreendimento localizado em Campinas (SP) Balanço Geral Manhã|R7 26/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/01/2025 - 02h00 )

Oficina em Campinas (SP) é especializada no restauro e personalização de Fuscas Reprodução/RECORD

O Balanço Geral foi até a cidade de Campinas (SP) conhecer oficina especializada na manutenção e personalização de Fuscas, o grande ícone da indústria automobilística mundial. Produzido e vendido no Brasil desde a década de 1950, o veículo conta com uma legião de fãs até hoje. Além de ser utilizado no dia a dia ou em coleções, o carro segue muito presente nas ambientações e temáticas de muitos filmes e séries.

A oficina, como um negócio de família, é gerida por Laércio de Almeida. “Brasileiro tem o Fusca no coração, pela história”, afirmou em entrevista à RECORD. O veículo faz parte de um importante período do desenvolvimento industrial do país, e o proprietário da oficina reconhece isso: “Ele tem muita história, faz parte da vida da gente!”, declarou.

O empreendimento tem um galpão com uma variedade imensa de modelos do veículo, cada um com uma cor diferente. Muitos têm o fusca em formato preservado, já outros, gostam mesmo é de adaptar. Há, inclusive, quem o modifique com uma série de aparatos tecnológicos e peças mais modernas.

A família inteira de Laércio trabalha na oficina, e quando questionado sobre a paixão pelo veículo e o interesse em comum com o pai, Bruno Almeida, o filho mais novo, declarou: “Desde pequeno, a gente está no meio da oficina com ele”.

Em tour pelo local, o rapaz mostra modelos do carro tanto abertos quanto fechados. Ele explica as diversas alterações já feitas a pedido dos clientes. “Um tanto de veículo que tem aqui, nenhum é igual o outro”, afirmou Bruno. A empresa é a única que possui uma certificação homologada para fazer ajustes em Fuscas dentro do território brasileiro.

Além da produção nacional, eles estimam que 20% de sua cota anual é direcionada para compradores estrangeiros. Além dos gringos, a demanda pelo veículo também vem muito de artistas. Seu Jorge e Simone Mendes estão entre alguns dos que requisitaram os serviços de personalização da oficina.

Os modelos de fuscas originais e personalizados pela família Almeida prometem durar pelo menos mais 70 anos. Este veículo, que representa a paixão pelo automobilismo, está longe de desaparecer.

Confira a matéria:

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50 e, aos sábados, às 13h na RECORD.