Defesa de Hytalo Santos abandona caso após operação policial Van ligada ao influenciador é encontrada após busca em João Pessoa Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/08/2025 - 15h32 (Atualizado em 14/08/2025 - 15h32 )

A defesa de Hytalo Santos, influenciador suspeito de exploração infantil, deixou o caso após a polícia realizar uma busca em sua residência em João Pessoa. A operação foi autorizada pela Justiça a pedido do Ministério Público. No momento da ação policial, Hytalo Santos não estava presente.

Testemunhas relataram ter visto uma van com iniciais e caricaturas do influenciador saindo da casa pouco antes da chegada dos policiais. Este veículo foi encontrado abandonado posteriormente na cidade.

As contas de Hytalo Santos nas redes sociais estão bloqueadas e ele está proibido de entrar em contato com qualquer pessoa mencionada na investigação em curso.

