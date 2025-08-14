Logo R7.com
Defesa de Hytalo Santos abandona caso após operação policial

A defesa de Hytalo Santos, influenciador suspeito de exploração infantil, deixou o caso após a polícia realizar uma busca em sua residência em João Pessoa. A operação foi autorizada pela Justiça a pedido do Ministério Público. No momento da ação policial, Hytalo Santos não estava presente.

Testemunhas relataram ter visto uma van com iniciais e caricaturas do influenciador saindo da casa pouco antes da chegada dos policiais. Este veículo foi encontrado abandonado posteriormente na cidade.

As contas de Hytalo Santos nas redes sociais estão bloqueadas e ele está proibido de entrar em contato com qualquer pessoa mencionada na investigação em curso.

