Defesa de Maicol recusa participação em reconstituição do crime Advogado questiona validade da confissão e criticas procedimentos da Polícia Civil Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/03/2025 - 15h27

Defesa de Maicol afirma que ele não vai participar da reconstituição do assassinato de Vitória

Flávio Ubirajara, advogado de Maicol Salles dos Santos, declarou que seu cliente não participará da reconstituição do assassinato de Vitória Regina de Sousa em Cajamar, São Paulo. A defesa argumenta que a autoria do crime ainda não foi confirmada e que Maicol não é obrigado a participar do processo.

Maicol inicialmente confessou o crime, mas alegou posteriormente que a confissão foi feita sob pressão. A defesa contesta essa confissão por ter ocorrido sem a presença de advogados. Além disso, há críticas ao pedido de laudo psiquiátrico feito pela polícia sem autorização judicial.

A polícia encontrou evidências no celular de Maicol, mas devido ao sigilo do processo, a defesa não comenta o conteúdo dessas provas. O advogado ressalta que ainda estão sendo avaliadas as próximas ações legais para defender seu cliente.

