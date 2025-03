Defesa de Maicol Salles busca anulação de confissão por alegações de coerção Transferência para Guarulhos visa proteger suspeito em meio a investigações Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/03/2025 - 16h16 (Atualizado em 20/03/2025 - 16h16 ) twitter

Defesa de Maicol alega agressão durante confissão do suspeito e pressiona por anulação de depoimento

A defesa de Maicol Salles do Santos, acusado do assassinato de Vitória Regina de Sousa, argumenta que ele sofreu agressão e pressão psicológica na delegacia de Cajamar (SP), buscando assim anular sua confissão. Michael foi transferido para o Centro de Detenção Provisória em Guarulhos para assegurar sua segurança. O Ministério Público de São Paulo não encontrou indícios de maus tratos após entrevistas com Maicol e outros detidos.

Durante as investigações, surgiram inconsistências entre o depoimento de Michael e as provas periciais. Ele afirmou ter enterrado Vitória em uma cova rasa. Além disso, deu dois golpes, mas a perícia encontrou o corpo em uma área sem sinais de sepultamento e com três ferimentos. A família de Vitória busca a reconstituição do crime devido às discrepâncias.

A transferência para Guarulhos (SP) também tem como objetivo evitar interferências no inquérito ainda em andamento. A família da vítima expressa preocupação com a possível paralisação das investigações diante das tentativas da defesa em anular o depoimento.

