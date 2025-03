Defesa de suspeito de envolvimento no assassinato de Vitória Regina contesta perícia feita em celular Advogado afirma inocência do suspeito e busca revogação da prisão temporária Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artifical do R7 11/03/2025 - 16h11 (Atualizado em 11/03/2025 - 16h12 ) twitter

Defesa de Maicol contesta perícia do celular; histórico revela pesquisa sobre limpar cena de crime

José Almir, advogado de Maicol, suspeito no caso do assassinato de Vitória Regina de Souza, contesta a perícia que revelou uma pesquisa no celular do cliente sobre como limpar uma cena de crime.

Ele afirma que Maicol é inocente e que a busca não foi realizada por ele. A defesa pretende reverter a prisão temporária, argumentando que Maicol se apresentou voluntariamente à delegacia e não representa perigo.

O advogado destaca que o suspeito não conhecia a vítima e não tinha motivo para estar envolvido no crime. José Almir também mencionou a intenção de conversar com a esposa de seu cliente para esclarecer o álibi do suspeito.

Atualmente, Maicol está em cela isolada enquanto sua defesa trabalha para demonstrar sua inocência.

