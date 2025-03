Delegado ameaça deixar caso Vitória se novas perícias forem solicitadas Decisão sobre não realizar reconstituição do crime permanece firme Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 14h49 (Atualizado em 19/03/2025 - 14h49 ) twitter

Polícia reforça decisão de não fazer a reconstituição do crime do caso Vitória

O caso do assassinato de Vitória, uma jovem de 17 anos encontrada morta em Cajamar (SP), continua com a decisão firme de não realizar a reconstituição do crime. Maicol dos Santos, que confessou ser o único responsável pela morte, pode ter sua prisão temporária convertida em preventiva para evitar sua soltura.

A investigação segue concentrada na delegacia de Cajamar (SP). O delegado responsável enfatizou que sua prioridade é manter Maicol detido e declarou que abandonará o caso se o Ministério Público insistir em novas perícias.

Assista em vídeo - Polícia reforça decisão de não fazer a reconstituição do crime do caso Vitória

