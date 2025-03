Delegado classifica Maicol dos Santos como psicopata em caso Vitória Confissão revelou detalhes do crime que vitimou jovem em Cajamar (SP) Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/03/2025 - 13h56 (Atualizado em 18/03/2025 - 13h56 ) twitter

‘Ele é um psicopata’, diz delegado responsável pelo caso Vitória sobre Maicol

O delegado Luiz Carlos do Carmo revelou que Maicol dos Santos confessou ser o autor do crime que resultou na morte de Vitória, jovem de 17 anos encontrada em Cajamar, São Paulo. Segundo Luiz Carlos, Maicol agiu sozinho devido à sua condição de psicopata. Durante as investigações, foi determinado que não houve abuso sexual contra Vitória, que foi morta a facadas no carro do suspeito.

A confissão ocorreu mesmo após seus advogados deixarem a delegacia por discordarem de sua decisão. A polícia garantiu a continuidade do interrogatório com outro advogado presente. As provas coletadas incluem evidências telemáticas que mostram um planejamento detalhado do crime por parte de Maicol.

Luiz Carlos destacou que não há indícios de participação de outras pessoas no crime. A vítima resistiu às ações de Maicol e foi fatalmente ferida. Manchas de sangue encontradas no carro reforçam as conclusões da investigação.

