Delegado confirma confissão de Maicol dos Santos em caso Vitória Coletiva esclareceu detalhes do crime em Cajamar (SP) Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/03/2025 - 14h36 (Atualizado em 18/03/2025 - 14h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Segundo delegado, Maicol dos Santos deve ser o único autor de todos os crimes do caso Vitória

Na coletiva de imprensa realizada em Cajamar (SP), o delegado Fábio Lopes Cenachi confirmou a confissão do suspeito Maicol dos Santos no homicídio de Vitória. Ele afirmou que Maicol agiu sozinho e não há indícios de abuso sexual. O estado do corpo foi explicado como resultado da decomposição natural, sem sinais de violência além das facadas.

A prisão temporária de Maicol foi estendida devido à gravidade do caso e à necessidade de investigação aprofundada. A prisão temporária pode ser convertida em preventiva, dependendo do andamento das investigações.

O caso gerou grande comoção na cidade de Cajamar (SP), com apoio de diversas equipes policiais nas investigações. A polícia continua trabalhando para esclarecer todos os detalhes do crime, incluindo a análise de provas técnicas. O delegado Cenachi ressaltou que não há evidências de que o corpo tenha sido guardado por Maicol após o crime.

Assista em vídeo - Segundo delegado, Maicol dos Santos deve ser o único autor de todos os crimes do caso Vitória

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!