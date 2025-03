Delegado detalha próximos passos da investigação sobre morte da jovem Vitória Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 06/03/2025 - 10h42 (Atualizado em 06/03/2025 - 12h08 ) twitter

Responsável pela investigação sobre a morte da menina Vitória, o delegado Fabio Lopes enfatizou a importância do sigilo para proteger a integridade da família envolvida e garantir o bom andamento do processo. O corpo encontrado está em avançado estado de decomposição, complicando a determinação das causas da morte sem um laudo pericial. A coleta de provas técnicas continua e requer o retorno de dados de operadoras, incluindo aquelas internacionais. Novas buscas poderão ocorrer conforme o surgimento de novas evidências ao longo da investigação. Após a entrevista, a Justiça aceitou o pedido de prisão do ex-namorado da vítima, identificado como Gustavo

