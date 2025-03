Caso Vitória: Delegado-Geral atualiza investigações sobre o crime Artur Dian explicou que a análise dos celulares dos suspeitos é uma parte crucial do trabalho das autoridades Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artifical do R7 11/03/2025 - 14h17 (Atualizado em 11/03/2025 - 14h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Delegado-Geral fala ao vivo com o Balanço Geral e detalha avanços na investigação do caso Vitória

O Delegado-Geral Artur Dian participou de uma entrevista ao vivo no programa Balanço Geral para discutir o andamento das investigações relacionadas ao Caso Vitória, de 17 anos. Ele enfatizou a importância de conduzir o processo com cautela, ressaltando que a investigação envolve várias etapas e requer a colaboração de diversos profissionais para esclarecer os detalhes do crime.

Durante a entrevista, Artur Dian explicou que a análise dos celulares dos suspeitos é uma parte crucial da investigação. Ferramentas de extração de dados são utilizadas para coletar informações que possam estabelecer conexões entre os envolvidos.

O delegado destacou ainda que, embora não seja possível prever a resolução do caso em poucas horas, espera-se que em alguns dias haja um progresso significativo na elucidação dos fatos.

A entrevista também abordou a importância das provas periciais e testemunhais para a investigação. Artur Dian afirmou que a polícia está aguardando a conclusão de laudos técnicos que são essenciais para a compreensão completa do caso.

‌



Agora, a análise cuidadosa desses documentos é fundamental para garantir que todos os envolvidos sejam identificados e responsabilizados.

Assista em vídeo - Delegado-Geral fala ao vivo com o Balanço Geral e detalha avanços na investigação do caso Vitória

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!