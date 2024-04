Delegado revela que jovem desaparecida também atuava como acompanhante de luxo

Balanço Geral |Do R7

Jéssica de Oliveira desaparece após sair para trabalhar no Rio Grande do Sul Jéssica de Oliveira desaparece após sair para trabalhar no Rio Grande do Sul (Reprodução/RECORD)

Jéssica de Oliveira, de 30 anos, desapareceu após sair para trabalhar, em São Leopoldo (RS). A mulher é motorista de aplicativo, porém, segundo investigações da polícia, a jovem também atuava como acompanhante de luxo.

O Balanço Geral acompanha mais detalhes sobre o caso que ainda é cercado de mistério. Investigadores localizaram o carro de Jéssica incendiado, e em uma área de difícil acesso.

Policiais que estiveram no local não encontraram vestígio ou pertence que possam indicar o paradeiro da mulher. O veículo foi levado a um depósito, e será investigado pela equipe da perícia.

Gustavo Bermudes, delegado que trabalha no caso, comentou que os encontros de Jéssica podem ter influenciado na sua vulnerabilidade. "Ela saía com diversas pessoas a troco de uma quantia em dinheiro, o que a coloca em uma possível situação de vítima [do caso]", disse.

Os investigadores contaram que esse comportamento poderia ter colocado a jovem em contato com pessoas perigosas. "A Jéssica tem visitado com frequência alguns indivíduos do sistema prisional", relatou Gustavo.

A família, no entanto, desconhece o outro "lado" da mulher, e não sabia dos encontros comentados pela polícia.

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.

