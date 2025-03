Dentista é baleada durante assalto em Suzano (SP) Criminoso roubou carro após render vítima que se preparava para estacionar Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/03/2025 - 15h39 (Atualizado em 26/03/2025 - 15h39 ) twitter

A dentista Bernadete Tokumoto foi vítima de um assalto violento em frente à sua casa em Suzano, região metropolitana de São Paulo. O criminoso, que passava pela rua, aproveitou o momento em que Bernadete estava entrando na garagem para abordá-la. Ele a arrastou, deu coronhadas e atirou quatro vezes, atingindo-a em três disparos.

Após o ataque, o assaltante fugiu do local com o veículo da dentista, que foi encontrado abandonado a poucos quilômetros de distância. Bernadete ficou gravemente ferida e passou por cirurgia. O caso está registrado como roubo pelas autoridades, que agora procuram identificar o suspeito usando imagens de câmeras de segurança recém-instaladas na residência da vítima.

A comunidade local, onde Bernadete e seu marido, também dentista, são bastante conhecidos, ficou abalada com o ocorrido. O incidente elevou a sensação de insegurança entre os moradores do bairro, que se mostram preocupados com a falta de iluminação e vigilância adequadas na região.

