Dentro da Notícia: Estudante tem celular roubado e é obrigado a deitar no chão em bairro nobre de SP Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 19/03/2025 - 15h39 (Atualizado em 20/03/2025 - 01h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um adolescente foi abordado por dois criminosos de moto no bairro do Brooklin, na zona sul de São Paulo. O jovem levou um susto e deixou o celular cair na calçada. Um dos assaltantes obrigou a vítima a desbloquear o celular e deitar no chão. Logo depois de levarem o aparelho, os criminosos fugiram. A polícia relatou que não foi aberto nenhum boletim de ocorrência sobre o caso. Eleandro Passaia e Renato Lombardi analisaram o caso no Dentro da Notícia. Confira!

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa