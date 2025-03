Dentro da Notícia: Motorista faz conversão na contramão e atinge motociclista na Grande São Paulo Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 05/03/2025 - 16h26 (Atualizado em 06/03/2025 - 12h03 ) twitter

Em Carapicuíba, na Grande São Paulo, câmeras de segurança registraram o momento em que um motorista invadiu a pista contrária e atingiu um motociclista em cheio. Não se sabe se o condutor quis entrar na garagem ou manobrar o carro, mas a vítima voou da moto com a batida. O motociclista sobreviveu e foi levado ao hospital. O acidente aconteceu no último sábado (1º) e ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima e nem da identidade do motorista. Eleandro Passaia e Renato Lombardi analisaram os detalhes do acidente no Dentro da Notícia. Acompanhe!

