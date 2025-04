Dentro da Notícia: Homem é preso por porte ilegal de arma dentro de posto de gasolina em São Paulo

Um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma dentro de um posto de combustíveis em Campinas, no interior de São Paulo. Ele retirou duas armas de fogo de dentro da mochila. Ele chega a apontá-las para frente, mas um policial militar chegou no posto, percebeu a ação do suspeito e chamou apoio de outros três agentes. O rapaz foi abordado e teve a mochila revistada. Em nota, a Polícia Militar disse que o suspeito rendeu-se sem oferecer resistência. Ao todo, foram apreendidas 11 munições e as duas armas, com as numerações raspadas. Eleandro Passaia e Renato Lombardi analisaram o flagrante no Dentro da Notícia. Confira!



