Dentro da Notícia : Bombeiros salvam bebê engasgado com moeda de 25 centavos O sargento Peixoto fez a manobra de Heimlich e conseguiu com que a criança expelisse o objeto

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os pais e avós de uma criança chegaram desesperados até o batalhão do Corpo de Bombeiros de Luziânia (GO) com um bebê que havia se engasgado com uma moeda de 25 centavos. O sargento Peixoto fez a manobra de Heimlich e conseguiu com que a criança expelisse o objeto. Foram segundos de apreensão, mas tudo acabou bem.