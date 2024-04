Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Imagens flagradas pela câmera de segurança de uma padaria em Campinas (SP) mostram suspeitos tentando puxar o freezer que fica próximo à entrada do estabelecimento com uma barra de ferro passando entre os vãos do portão. Reinaldo Gottino e Renato Lombardi analisaram as imagens.