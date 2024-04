Dentro da Notícia : Entregador tem furgão roubado durante entrega no ABC Paulista Reinaldo Gottino e Renato Lombardi analisaram as imagens

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um entregador teve o furgão roubado no momento em que deixava uma encomenda em um condomínio no bairro de Nova Petrópolis, em São Bernardo do Campo, na última segunda-feira (4). Segundo a Polícia Militar, a vítima informou que eram três criminosos e eles usaram um veículo utilitário branco para dar apoio à ação. Até agora, ninguém foi preso.