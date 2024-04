Dentro da Notícia : Homem é mordido por cavalo no Paraná Reinaldo Gottino e Renato Lombardi analisaram as imagens

O vereador Renato Vicente, da cidade de São Manoel do Paraná, a 500 quilômetros de Curitiba, foi mordido por um cavalo que estava amarrado em uma árvore. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o vereador passa pela calçada e é mordido ao se aproximar do animal. De acordo com o parlamentar, a mordida deixou feridas no tórax e ele precisou ser encaminhado para o hospital onde tomou vacina contra raiva. O animal será acompanhado por uma equipe de saúde do município para monitorar se há sinais de possíveis doenças.