Dentro da Notícia : Idosa quase é atingida por veículo desgovernado na zona norte de SP

Uma idosa escapou de um acidente na Vila Nova Cachoeirinha, zona norte de São Paulo. Ela virava a esquina da Avenida Deputado Emílio Carlos quando surgiu um carro desgovernado e em alta velocidade. A vítima sumiu da imagem, mas depois apareceu levantando do chão desnorteada e com a ajuda de uma testemunha foi para o outro lado da rua. Segundo o Corpo de Bombeiros, no local não encontraram vítimas feridas. Já a PM afirmou que quando a viatura chegou ao endereço, o motorista não estava mais no local e o carro foi guinchado.