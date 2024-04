Dentro da Notícia : Kombi desgovernada desce ladeira e bate em muro de casa

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma câmera de segurança flagrou uma kombi desgovernada descendo uma ladeira. No momento do acidente, tinha outro carro subindo a rua. O motorista é surpreendido, mas conseguiu desviar. Já a kombi só parou depois que bate em uma lixeira e no muro de uma casa. O motorista foi jogado para fora do veículo e acabou ferido. Ele foi levado a um hospital da região. Por sorte, ninguém mais se feriu.