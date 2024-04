Dentro da Notícia: Ladrões armados assaltam bar no Distrito Federal Reinaldo Gottino e Renato Lombardi analisaram as imagens

Dois ladrões armados atacaram um bar em Ceilândia, no Distrito Federal, na tarde do último sábado (9). Os criminosos ameaçaram os funcionários do estabelecimento. As imagens da câmera de segurança mostram o exato momento do assalto. O caso foi registrado na 24ª Delegacia de Polícia.