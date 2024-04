Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um criminoso atacou um turista no meio da rua no Guarujá, litoral de São Paulo, e o desfecho foi surpreendente. Um homem que estava em uma van jogou o carro para cima do ladrão, que tentou fugir correndo, mas foi perseguido e imobilizado.