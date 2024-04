Dentro da Notícia: Mulher convence assaltantes a não roubarem seu carro no Distrito Federal Reinaldo Gottino e Renato Lombardi analisaram as imagens

Uma mulher passou por uma situação inusitada em Ceilândia, no Distrito Federal. Ela saiu do trabalho e foi em direção ao carro no estacionamento quando foi rendida por dois assaltantes. A vítima conversou com eles e disse que estava passando por dificuldades. Após alguns segundos de conversa, a dupla desistiu de levar o carro. Um deles chegou a dar um abraço nela. Em seguida, os dois foram embora tranquilamente.