Dentro da Notícia : São-paulinos reclamam de erros do árbitro em empate contra o Palmeiras

O Balanço Geral mostrou a polêmica do clássico entre São Paulo e Palmeiras no Campeonato Paulista. A torcida do tricolor acha que o time foi prejudicado pela arbitragem do Matheus Candançan, enquanto que os palmeirenses acreditam que o juiz agiu corretamente. Um desses lances é a forte entrada do volante Richard Rios no jogador Pablo Maia, na jogada do gol do São Paulo. Será que era para expulsão?