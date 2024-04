Denúncia: brasileiros caem em golpe do falso visto no Reino Unido Um homem promete o documento permanente em até seis meses por um valor de R$ 30 mil, mas é tudo uma farsa

Um telespectador procurou o Balanço Geral para denunciar um drama vivido por brasileiros na Europa. Um homem que trabalha com vistos promete o documento permanente em até seis meses por um valor que dá mais de R$ 30 mil. Ele vira amigo dos brasileiros, mas quando o pagamento é concluído, as vítimas percebem que caíram em um golpe. Ao menos 60 brasileiros estão nesta situação: vivendo ilegalmente na Europa. O Balanço Geral conversou com três pessoas que vivem essa situação.