Esteticista é investigada após sumir com dinheiro de clientes Um grupo de 10 mulheres denuncia a esteticista

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A esteticista Lais Inara, especialista em pré e pós-operatório, é acusada de aplicar um golpe nos clientes no litoral paulista. Nágila fez um procedimento estético no abdômen e foi orientada pelo próprio médico a fazer sessões de drenagem linfática para ajudar na recuperação. Quando fechou um pacote de 20 sessões por R$ 1800, recebeu as seis primeiras e depois Lais não apareceu mais.