Deolane Bezerra tem habeas corpus concedido e é solta nesta segunda (9) Influencer ficará em prisão domiciliar, mas sua mãe permanece detida na Colônia Penal Feminina do Recife (PE); confira! Balanço Geral|Do R7 09/09/2024 - 15h32 (Atualizado em 09/09/2024 - 17h26 ) ‌



A influencer ficará em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica Reprodução/RECORD

O Balanço Geral acompanhou com datalhes o caso da influencer e advogada Deolane Bezerra, detida na última quarta (4) em Boa Viagem (PE), suspeita dos crimes de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Após alguns pedidos de habeas corpus negado, a Justiça de Pernambuco concedeu a prisão domiciliar para a advogada na manhã desta segunda-feira (9).

A mãe da influencer, Solange Bezerra, permanecerá detida Colônia Penal Feminina do Recife. “Saiu da decisão, a Deolane foi liberada, mas a minha mãe não. É uma prisão injusta, arbitrária, precisamos de vocês lá, quem puder ir para lá me ajudar. Vamos sair com a Deolane, mas precisamos mais do que nunca da força de vocês para tirar minha mãe de lá. Minha mãe é inocente e não tem nada que justifique essa prisão”, desabafa Dayanne Bezerra.

Confira na íntegra:

