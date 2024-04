Desafio dos Balões passa por VAR para decidir o verdadeiro campeão da disputa

Alto contraste

Os atletas se superaram ainda mais cona recontagem dos tempos Os atletas se superaram ainda mais cona recontagem dos tempos (Reprodução/RECORD)

Em mais uma edição do Desafio dos Balões, promovido pelo Balanço Geral, os participantes da vez fizeram história. Em homenagem ao Campeonato Paulista, ex-jogadores do Palmeiras e Corinthians disputaram o clássico de uma maneira inusitada.

No clima do Paulistão 2024, transmitido, com exclusividade, pela RECORD, a brincadeira de estourar o maior número de balões no menor tempo possível contou com dois craques da bola. Amaral, representando o Verdão e Viola, o Timão, deram seu máximo no corredor das bexigas, assim como faziam em campo.

Amaral não perdeu tempo e deu início à competição. Após estourar todos os balões em um disparo de velocidade, o atleta ainda aproveitou para brincar devido ao tempo em que conseguiu completar a prova.

Depois, foi a vez do ex-Corinthians e, antes de começar a correr, deixou avisado: "Eu adoro desafios". Viola, que fez parte da seleção brasileira na conquista do quarto título da Copa do Mundo em 1994, mostrou toda a sua habilidade na "nova modalidade".

No final, ficou a dúvida: Quem venceu? Os atletas correram tão rápido para vencer a disputa que acabaram vencendo o cronômetro, que não conseguiu medir o tempo exato de cada um. Então, foi a vez do VAR entrar em ação.

Na última sexta (16), o representante do Palmeiras foi anunciado o vencedor e novo recordista mundial ao completar a prova em 10,07 segundos. Já o seu oponente, também bateu o recorde de Ana Hickmann, mas ficou na marca dos 11,04. Porém, como foi tudo muito veloz, o Balanço Geral refez a contagem do tempo dos dois.

Após a análise de cada segundo da gravação do desafio, o tempo ex-jogador do Corinthians caiu para 10,72 segundos. Mesmo assim, o ex-Verdão se manteve na frente com o recorde inédito de 9,97 segundos.

Ambos venceram a loira, antiga detentora do título, mas apenas Amaral se tornou, oficialmente, campeão mundial do feito.

Confira na íntegra:

E agora? Será que o recorde será batido novamente algum dia?

Acompanhe o Balanço Geral para estar sempre por dentro do Desafio dos Balões. O programa vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.

