Desaparecimento de amigos em Icaraíma levanta suspeitas de emboscada Quatro homens sumiram após cobrar dívida de propriedade rural no Paraná Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 13h07 (Atualizado em 12/08/2025 - 13h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Quatro homens desapareceram em Icaraíma, Paraná, após tentarem cobrar uma dívida relacionada a uma propriedade rural.

As autoridades consideram o caso como homicídio e suspeitam de uma emboscada pela família Buscariollo.

Vestígios de um dos desaparecidos foram encontrados em um pesqueiro desativado próximo ao local.

Suspeitos foram ouvidos pela polícia, mas negam envolvimento; mandados de prisão foram emitidos e a investigação continua.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Quatro homens que viajaram de São Paulo para Icaraíma, no Paraná, desapareceram após tentarem cobrar uma dívida. Robishley de Oliveira, Rafael Juliano, Diego Henrique e Alencar Gonçalves faziam parte do grupo que negociou uma propriedade rural vendida por R$ 255 mil. A propriedade foi transferida sem pagamento para um dos membros da família Buscariollo, o que desencadeou o deslocamento dos quatro ao local.

As autoridades tratam o caso como homicídio, suspeitando de emboscada. Cães-farejadores encontraram vestígios de Alencar em um pesqueiro desativado perto do sítio da família Buscariollo. Além dos esforços de busca, que incluem policiais, bombeiros e drones, a polícia também apreendeu uma espingarda sem numeração na propriedade investigada.

Antonio e Paulo Ricardo Buscariollo, suspeitos, chegaram a prestar depoimento, porém negam envolvimento. Mesmo assim, a justiça emitiu mandados de prisão temporária para ambos, agora considerados foragidos. A investigação continua com análise de câmeras de segurança, dados de celulares e busca por outros possíveis envolvidos. Enquanto esforços de busca persistem, a preocupação e a angústia entre familiares e amigos aumentam.

Quem são os homens desaparecidos em Icaraíma e qual foi o motivo da viagem?

Os homens desaparecidos são Robishley de Oliveira, Rafael Juliano, Diego Henrique e Alencar Gonçalves. Eles viajaram de São Paulo para Icaraíma, no Paraná, para cobrar uma dívida relacionada à venda de uma propriedade rural.

‌



Qual a suspeita das autoridades sobre o desaparecimento dos homens?

As autoridades tratam o caso como homicídio e suspeitam que os homens tenham sido vítimas de uma emboscada.

Que evidências foram encontradas até o momento na investigação?

Cães-farejadores encontraram vestígios de Alencar em um pesqueiro desativado próximo ao sítio da família Buscariollo. Além disso, a polícia apreendeu uma espingarda sem numeração na propriedade investigada.

‌



Qual o status dos suspeitos envolvidos na investigação?

Antonio e Paulo Ricardo Buscariollo, que são suspeitos, prestaram depoimento e negaram envolvimento, mas a justiça emitiu mandados de prisão temporária para ambos, que agora são considerados foragidos.

Veja também

‌



A maior parte dos crimes ocorreu em Higienópolis, no centro de São Paulo

Balanço Geral playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Operação que mira quadrilha especializada em clonar controles de garagem prende 17 suspeitos Homem faz mulher refém após não aceitar fim do relacionamento na zona sul de São Paulo Sidney Oliveira é preso na Grande SP em operação contra esquema de fraudes tributárias Polícia Civil realiza operação contra grupo que invadia condomínios de luxo em São Paulo Golpistas usam site falso de concursos para enganar vítimas em São Paulo Polícia suspeita que quatro amigos que desapareceram em Icaraíma (PR) foram vítimas de emboscada Fábrica de bombas explode e deixa pelo menos oito pessoas desaparecidas no Paraná Quadrilha rouba loja na Califórnia e leva R$ 200 mil em bonecos colecionáveis Músico perde sanfona de R$ 25 mil na estação Osasco e enfrenta dificuldades para recuperá-la Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta segunda (11) Câmera do Balanço: Estudantes menores de idade usam cigarros eletrônicos em frente a escola em SP Falsos fotógrafos fingem contratar profissionais para roubar equipamentos em São Paulo Ex-segurança de time de basquete dos Estados Unidos é acusado de furtar camisas e peças históricas SP: Pedreiro desaparece após ir à casa de amigo e família busca por respostas Doc Investigação traz novas revelações sobre o caso Gil Rugai na noite desta segunda (11) Exclusivo: Balanço Geral fala com brasileiro ‘caçador de pickpockets’ da Inglaterra Polícia procura por quatro homens que desapareceram ao cobrar uma dívida no Paraná Chegou com uma e saiu com outra: criminosos são flagrados trocando moto roubada por outra em SP Vítimas de ‘Galo Cego’ vão à delegacia para reconhecer homem que atacava pedestres em São Paulo Mãe e filho são investigados por comandar operações de garimpo ilegal em territórios indígenas

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!