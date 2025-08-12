Desaparecimento de amigos em Icaraíma levanta suspeitas de emboscada
Quatro homens sumiram após cobrar dívida de propriedade rural no Paraná
Quatro homens que viajaram de São Paulo para Icaraíma, no Paraná, desapareceram após tentarem cobrar uma dívida. Robishley de Oliveira, Rafael Juliano, Diego Henrique e Alencar Gonçalves faziam parte do grupo que negociou uma propriedade rural vendida por R$ 255 mil. A propriedade foi transferida sem pagamento para um dos membros da família Buscariollo, o que desencadeou o deslocamento dos quatro ao local.
As autoridades tratam o caso como homicídio, suspeitando de emboscada. Cães-farejadores encontraram vestígios de Alencar em um pesqueiro desativado perto do sítio da família Buscariollo. Além dos esforços de busca, que incluem policiais, bombeiros e drones, a polícia também apreendeu uma espingarda sem numeração na propriedade investigada.
Antonio e Paulo Ricardo Buscariollo, suspeitos, chegaram a prestar depoimento, porém negam envolvimento. Mesmo assim, a justiça emitiu mandados de prisão temporária para ambos, agora considerados foragidos. A investigação continua com análise de câmeras de segurança, dados de celulares e busca por outros possíveis envolvidos. Enquanto esforços de busca persistem, a preocupação e a angústia entre familiares e amigos aumentam.
Quem são os homens desaparecidos em Icaraíma e qual foi o motivo da viagem?
Os homens desaparecidos são Robishley de Oliveira, Rafael Juliano, Diego Henrique e Alencar Gonçalves. Eles viajaram de São Paulo para Icaraíma, no Paraná, para cobrar uma dívida relacionada à venda de uma propriedade rural.
Qual a suspeita das autoridades sobre o desaparecimento dos homens?
As autoridades tratam o caso como homicídio e suspeitam que os homens tenham sido vítimas de uma emboscada.
Que evidências foram encontradas até o momento na investigação?
Cães-farejadores encontraram vestígios de Alencar em um pesqueiro desativado próximo ao sítio da família Buscariollo. Além disso, a polícia apreendeu uma espingarda sem numeração na propriedade investigada.
Qual o status dos suspeitos envolvidos na investigação?
Antonio e Paulo Ricardo Buscariollo, que são suspeitos, prestaram depoimento e negaram envolvimento, mas a justiça emitiu mandados de prisão temporária para ambos, que agora são considerados foragidos.
